Das Didgeridoo als traditionelles Musikinstrument der nordaustralischen Aborigines übt auch in anderen Kulturkreisen eine ganz besondere Faszination aus. Deshalb kann man seinen Bau und sein Spiel nun auch in Speyer lernen: Die Volkshochschule bietet am Samstag, 21. Mai, ab 10 Uhr, einen Kurs an. Stefan Heimerl hat Referent Werner Umlauf befragt.

Herr Umlauf, wie sind Sie zum Didgeridoo gekommen?

Ich war 1990 das erste Mal länger in Australien und habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen