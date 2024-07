„Harmonie und Respekt voreinander“, nennt Helga Blum die Gründe für ihre 60-jährige Ehe mit ihrem Mann Günter. Der promovierte Tiermediziner und sie haben am 10. Juli 1964 in der Christuskirche in Korntal geheiratet. Auch das gemeinsame Arbeiten in der tiermedizinischen Praxis hat das Paar zusammengeschweißt, das drei Söhne und sieben Enkel hat.

„Erstmals haben wir uns bei meiner Schwester gesehen. Wir waren uns auf den ersten Blick sympathisch“, erzählt die Jubilarin. Geboren wurde sie 1935 in Stuttgart,