Die Speyerer Traudel und Roland Steiner feiern am Sonntag ihre Diamantene Hochzeit. Es ist ein Jubiläum mit einer kleinen Verzögerung.

Der Hochzeitstermin von Traudel und Roland Steiner stand schon fest. Doch dann kam das Veto der Familie: Der ältere Sohn Manfred sei mit seiner Braut zuerst an der Reihe. Die Jüngeren gaben nach und verschoben ihre Feier um zwei Wochen. Am 18. Dezember 1962 gaben sie sich standesamtlich, eine Woche danach in der Dreifaltigkeitskirche das Jawort.

Beide Eheleute sind 1941 in Speyer geboren und auch in der Domstadt aufgewachsen. Kennengelernt haben sie sich im Konfirmanden-Unterricht. „Für die Jungs war dieser mittwochs. Da ich an diesem Tag meinem Vater helfen musste, Milch und Käse auszuliefern, konnte ich nicht kommen. Daher kam ich donnerstags zu den Mädchen und traf so auf Traudel“, erzählt der Jubilar. Als der Großhandelskaufmann noch den Molkereifachmann draufsattelte und zur Prüfung nach Wangen im Allgäu musste, schrieb ihm Traudel jeden Tag einen Brief.

Treffen beim Ausliefern der Ware

„Ich habe Bäckerei-Fachverkäuferin bei der Bäckerei Walter gelernt und danach bei Milch und Feinkost Schantz gearbeitet“, berichtet Traudel Steiner. Beim Ausliefern der Ware sei sie immer wieder auf Roland getroffen und habe später auch im Geschäft von deren Familie ausgeholfen. „Dabei sind wir uns nähergekommen und haben uns ineinander verliebt.“

Aus der Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen, Regina und der als Jugendlicher verstorbene Peter. Die Familie Steiner vergrößerte sich auch beruflich und eröffnete 1963 in der Dudenhofer Straße das „Cash and Carry Center Sebastian Steiner“. Traudel Steiner arbeitete an der Wurst- und Brottheke und machte Lehrgänge in Catering. Von 1980 bis 1984 führte sie außerdem das Lokal „Rolandseck“. Als sie ihre Geschäfte in Speyer aufgaben, rückten sie in Bad Dürkheim in verantwortliche Posten bei der Firma Dügro. In ihrer Freizeit gingen sie auf die Jagd und engagierten sich im Stadtteilverein Speyer-West, in der Johanneskirche, beim Garde-Corps Rot-Weiß und im Seniorenbüro.