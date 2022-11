„Wir beide waren schon immer optimistisch und humorvoll“, sagt Reinhard Mercker. Seit 60 Jahren ist er mit seiner Frau Erika verheiratet. Sie wurde 1939 im Sudetengau geboren. 1946 musste sie mit ihrer Mutter und zwei Geschwistern ihre Heimat verlassen. Nach einem Aufenthalt in Bayern kamen die Vertriebenen nach Speyer. Der Vater folgte, weil er nach Entlassung aus der Gefangenschaft hoffte, dort Arbeit zu finden.

Ihr Vater war gelernter Drogist, sagt Erika Mercker. Er habe zunächst in einer Drogerie in Dudenhofen und dann in Edesheim gearbeitet, wohin die Familie übersiedelte. 1955 habe er sich selbstständig gemacht – und 1959 dann in Speyer eine eigene Drogerie am Berliner Platz eröffnet. Die Familie zog also von der Weinstraße zurück in die Domstadt. In den traditionsreichen Räumen im Stadtteil West betreibt heute eine der Töchter des Ehepaars ein Kosmetikstudio.

In des Bruders besten Freund verliebt

In der Drogerie in Edesheim, in der auch Erika Mercker arbeitete, lernten sich die Jubilare kennen. Außerdem wohnten sie in derselben Straße, und ihr Bruder war Reinhard Merckers bester Freund. Sie sahen sich also häufig, verliebten sich ineinander. Erika Mercker ist gelernte Einzelhandelskauffrau und leitete die Drogerie bis 1962 – dem Jahr, in dem die beiden am 30. November standesamtlich und am 1. Dezember in der Speyerer Kirche Sankt Bernhard heirateten.

Aus der Ehe sind drei Kinder hervorgegangen, ein Junge und zwei Mädchen. Dazu kommen noch vier Enkelkinder und zwei Urenkel. Zur Freude der Jubilare leben alle Kinder und Enkel in Speyer. In den Jahren 1976 bis 1979 absolvierte die Jubilarin noch eine Ausbildung zur Hauswirtschaftsmeisterin und arbeitete danach 27 Jahre bei der Volkshochschule Ludwigshafen als Dozentin im Bereich Nähen und Zuschneiden.

Reinhard Mercker wurde 1941 in Edesheim geboren und ist auch dort aufgewachsen. Er lernte von 1957 bis 1960 Industrie-Kaufmann, war bei der Bundeswehr und danach 27 Jahre in der Versicherungsbranche tätig, zuletzt als Leiter der Landesdirektion Deutsche Lloyd, heute Generali. Als Hobby nennt Erika Mercker Garten- und Handarbeit, ihr Mann Reinhard schwimmt gern.