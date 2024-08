„Wir haben uns immer gut vertragen“, das sagen Rosemarie und Ernst Kannegießer gleichlautend. Sie sind der Meinung, genau aus diesem Grund 60 Jahre miteinander verheiratet zu sein. Sie feiern am Mittwoch ihre diamantene Hochzeit.

Kennengelernt haben sie sich beim Tanzen in der Alten Schwartz’schen Brauerei in der Korngasse. Wie Ernst Kannegießer erzählt, haben sie sich danach immer wieder getroffen. Sie stellten fest, sich vor Jahren schon einmal in einem Zeltlager begegnet zu sein. „Die kleine Blonde mit den blauen Augen hat mir schon damals gut gefallen“, sagt der Jubilar.

Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit. Beide Jubilare haben ihre Väter im Krieg verloren. Geheiratet wurde am 21. August 1964 in der Kirche Sankt Joseph, wenige Meter vom Wohnsitz der Braut entfernt. Das Ehepaar hat eine Tochter und einen Enkel.

Die Jubilare sind 1943 in Speyer geboren und auch hier aufgewachsen. Sie ist gelernte Floristin und arbeitete 42 Jahre beim Blumenhaus Nothelfer. Er lernte Elektriker und arbeitete bei der Firma Berkel in Schifferstadt, war danach bei der Bundeswehr und im Anschluss bei den Speyerer Stadtwerken im Heizkraftwerk tätig. Dort arbeitete er bis zur Pensionierung.

Das Hobby des Jubelpaars ist das Campen, mit dem sie schon vor 30 Jahren begannen, so Ernst Kannegießer. Sie hatten ein Wohnmobil gemietet und nach dem Ende der Berufstätigkeit eins gekauft. „Die goldene Hochzeit haben wir auf dem Campingplatz gefeiert“, berichten sie. Jetzt sei das Campen eher selten geworden. „Aber wir wollen es noch mal unternehmen“, betont das Paar. Heute mag der Jubilar das Skatspielen, seine Frau liest gerne.