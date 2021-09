Die Stadt Speyer und die Diakonissenanstalt streiten sich über die Rückforderung zu viel gezahlter Personalkostenzuschüsse. Diese sind in drei Fällen für das Personal von Kindertageseinrichtungen der Diakonissen geflossen. Der Stadtrechtsausschuss befasst sich aktuell mit diesem Thema. Die gesetzlichen Zuschüsse werden demnach jeweils als Abschlagszahlungen gewährt, später werden in einer Endabrechnung die Zahlungen überprüft, dabei wird ausgeglichen, was zu wenig oder zu viel gezahlt wurde. In diesem Fall wurden Überzahlungen von 2016 im April 2021 zurückgefordert. Die Diakonissen erhoben dagegen die Einrede der Verjährung. Die würde dann greifen, wenn der Bescheid der Stadt ein endgültiger und kein vorläufiger gewesen wäre. Die Entscheidung ist noch nicht veröffentlicht.