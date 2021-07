Für 138 Auszubildende der Diakonissen-Fachschule für Sozialwesen in Speyer gab es Grund zu feiern: Sie haben erfolgreich ihre Ausbildung in den Bildungsgängen Sozialpädagogik und Höhere Berufsfachschule Sozialassistenz abgeschlossen.

95 Erzieherinnen und Erzieher sowie 43 staatlich geprüfte Sozialassistentinnen und -assistenten haben nach Mitteilung der Diakonissen ihre Examen bestanden und ihre Zeugnisse erhalten. 13 von ihnen haben zudem ihre Fachhochschulreife erlangt. „Die so wichtige Projektarbeit, insbesondere deren praktische Umsetzung mit Kindern und Jugendlichen, hat Sie in Pandemiezeiten vor große Herausforderungen gestellt. Aber Sie haben diese Herausforderungen angenommen und auf wunderbar kreative Art und Weise bewältigt“, lobte Schulleiter Pfarrer Matthias Kreiter mit Blick auf Corona-bedingte Besonderheiten.

Anlässlich der Abschlussfeiern im Diakonissen-Mutterhaus wurden der Mitteilung zufolge neun Auszubildende für herausragende Leistungen ausgezeichnet. Die Preise stiftete der Förderverein der Fachschule.

Selena Doerr verabschiedet

Bei der Feier wurde auch Selena Doerr, stellvertretende Schulleiterin, in den Ruhestand verabschiedet. Kreiter: „Mit ihrem unermüdlichen Einsatz hat sie dafür gesorgt, dass Schule das in den Blick nehmen kann, was für sozialpädagogische Berufe von entscheidender Bedeutung ist: gegenseitige Unterstützung, Hilfe und Fürsorge für andere.“ Für den Schulträger dankte und gratulierte Vorstandsmitglied Dietmar Kauderer.