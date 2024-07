Schwester Elfriede Brassat, ehemalige Oberin der Diakonissen Speyer, ist am Samstag im Alter von 91 Jahren verstorben.

Schwester Elfriede habe zeitlebens „die hohe Kultur des Helfens gelebt“, würdigte Vorstandsvorsitzende Oberin Schwester Isabelle Wien die Verstorbene. Sie wurde 1965 als Diakonisse eingesegnet. Von 1997 bis 2004 war sie als Oberin wesentlich an der Entwicklung des diakonischen Unternehmens, das in Speyer unter anderem ein Krankenhaus betreibt, beteiligt. In dieser Zeit begleitete sie auch die Zusammenführung der beiden Mutterhäuser der Diakonissen in Speyer und in Mannheim sowie die Übernahme des städtischen Seniorenzentrums Bürgerhospital.

„Klar, bodenständig und in keiner Weise bereit, sich verbiegen zu lassen, packte Schwester Elfriede stets neue Herausforderungen an“, betonte Wien. Als Mitglied im Rat der Diakonischen Gemeinschaft sei ihr deren Transformation 2017 hin zu einem Amt der Diakonissen neuer Form ein Herzensanliegen gewesen.

Elfriede Brassat wurde 1933 in Tilsit (Ostpreußen) geboren und floh mit ihrer Mutter als Elfjährige nach Schleswig-Holstein, bevor sie 1951 in die Pfalz kam. Die ausgebildete Krankenschwester war vor allem als Internats- und Lehrkraft tätig, zunächst in der Pflegevorschule in Bad Bergzabern, ab 1971 in der Pflegeschule Speyer. 1972 übernahm sie die Pflegedienstleitung im Speyerer Diakonissenkrankenhaus. Das Urteil über sie als Vorgesetzte laut den Diakonissen: „streng, aber gerecht“.

Am Donnerstag, 1. August, 8.30 Uhr, laden die Diakonissen zur Trauerfeier in die Mutterhaus-Kapelle ein. Die anschließende Beisetzung findet um 10 Uhr auf dem Friedhof Speyer statt.