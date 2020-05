Schwere Geburt? Solche Fälle waren in den vergangenen Wochen im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer doppelt problematisch für die Familien: Väter durften ihre Partnerin und das gemeinsame Neugeborene teilweise nicht besuchen. Erlaubt waren nur Anwesenheit bei der Geburt und zwei, drei Stunden danach, wenn die Geburt sicher begonnen hatte. Diese Regelung lockert das Krankenhaus ab Montag: Gesunde Väter dürfen ihre Familie auf der Geburtsstation in der Klinik mit Mund-Nasen-Schutz nun zumindest eine Stunde pro Tag besuchen. Diese Lockerung sei ein Wunsch der Familien und wegen rückläufiger Infektionszahlen mit dem Coronavirus möglich, sagt Wolfgang Walter, Sprecher der Geschäftsführung des Krankenhauses. Dieses habe zurzeit keine bestätigten Covid-19-Fälle, auch außerhalb des Hauses entspanne sich die Situation. „Deshalb halten wir Besuche der Väter auf unserer Geburtsstation wieder für vertretbar“, so der Ärztliche Direktor Dr. Dirk Jentschura.

Ab 1. Juni dürften Väter außerdem wieder im Familienzimmer bei Mutter und Kind bleiben, wenn hierfür Zimmer zur Verfügung stehen. Mit rund 3000 Babys im Jahr ist das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus die größte Geburtsklinik im Bundesland.