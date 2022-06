Ehrensache an Pfingsten ist die Ehrung langjähriger Diakonissen: Zum ersten Mal nach zwei Jahren war das wieder im Mutterhaus der Diakonissen Speyer möglich. Seit 70, 60, 50 und 25 Jahren dienen laut Mitteilung der Diakonissen die Jubilarinnen dem Nächsten. „Der Heilige Geist hat in euch die Flamme der Liebe entzündet, und ihr habt sie weitergetragen“, sagte Oberin Schwester Isabelle Wien. Charlotte Heiß feierte demnach vor 70 Jahren Einsegnung. Sie war vor allem in Mannheim in der Krankenpflege tätig. Ruth Herr ließ sich wie sie vor sieben Jahrzehnten in der Krankenpflegeschule des Mutterhauses Mannheim ausbilden und kam in mehreren Krankenhäusern zum Einsatz. Ein halbes Jahrhundert gehört Christel Rosner der Gemeinschaft an. Sie wurde an der Krankenpflegeschule auf dem Speyerer Diakonissen-Campus, war dort im Krankenhaus und im Pfortendienst des Mutterhauses tätig.

Der Festgottesdienst wurde von der leitenden Pfarrerin Diakonisse Schwester Corinna Kloss gehalten. Die Kollekte wurde zur Unterstützung der Ukraine-Hilfe von Diakonisse Käthe Roos gespendet, die ihren Lebensmittelpunkt von Speyer in die brandenburgische Gemeinde Märkische Höhe verlegt hat. Auf dem Foto im Rollstuhl Ruth Herr und dahinter von links: Corinna Kloss, Christel Rosner, Charlotte Heiß und Isabelle Wien.