Ein besonderes Angebot für die Berufsorientierung macht die auch für Speyer zuständige Agentur für Arbeit.

Das Team der Berufsberatung der Agentur für Arbeit steht am Mittwoch, 13. Juli, zwischen 10 und 16 Uhr zur Freiluft-Beratung im Garten des Hack-Museums in Ludwigshafen zur Verfügung. Jugendliche können sich laut Ankündigung dort kostenlos über berufliche Möglichkeiten informieren. Ausbildung, Studium sowie Überbrückungsmöglichkeiten würden thematisiert. Als besondere Gäste im Museumsgarten sind Fachleute des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses in Speyer mit Informationen über dessen berufliche Angebote sowie die Bundeswehr mit ihrem „Karrieremobil“ angekündigt.

Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht notwendig. Neben Jugendlichen seien Eltern und andere Erwachsene willkommen, für die es zwischen 13 und 16 Uhr die Möglichkeit gebe, zu den Themen Jobwechsel und beruflicher Wiedereinstieg ins Gespräch zu kommen. Angekündigt ist auch ein Überblick über alle offenen Ausbildungsstellen im Bereich der regionalen Arbeitsagentur.