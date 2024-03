Seinen ersten „Brustkrebs-Infotag für Patientinnen“ veranstaltet das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus am Mittwoch, 6. März, ab 16 Uhr, im Fliedner-Saal des Diakonissen-Mutterhauses, Hilgardstraße 26. Auf der Tagesordnung stehen fünf Fachvorträge und gegen 19 Uhr eine Modenschau für Patientinnen in Zusammenarbeit mit dem Sanitätshaus Strack. Mehrere Unternehmen und Gruppen, die Patientinnen zur Seite stehen, sind mit Infoständen vertreten, teilt die Klinik mit, die an ihrem zertifizierten Brustzentrum jährlich mehr als 350 Brustkrebspatientinnen behandelt.