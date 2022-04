Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer wird ab Montag, 2. Mai, die Besucherregeln lockern. Das hat die Klinik am Donnerstag mitgeteilt. Dann sollen Patientenbesuche unter „Einhaltung besonderer Rahmenbedingungen“ wieder möglich sein. Zwischen 14 und 19 Uhr kann jeder Patient einmal täglich für eine Stunde Besuch von einer Person erhalten – die Kliniken bezeichnen das als 1-1-1-Regel. Voraussetzung für den Besuch ist demnach ein tagesaktueller negativer Corona-Test sowie das Tragen einer FFP2-Maske. „Mit Blick auf stabile bis sinkende Inzidenzen und weil weniger Menschen mit schweren Verläufen ins Krankenhaus müssen, haben wir uns dafür entschieden, Patientenbesuche unter Einhaltung bestimmter Regeln wieder zu ermöglichen“, kommentiert Geschäftsführer Jonas Sewing die Entscheidung. Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus zieht damit mit den Regeln gleich, wie sie auch am St.-Vincentius-Krankenhaus gelten. Die Klinik war bereits mit dem bundesweiten Wegfall der meisten coronabezogenen Hygiene-Maßnahmen am 11. April zur 1-1-1-Regelung übergegangen. Dort sind Besuche unter genannten Bedingungen ebenfalls zwischen 14 und 19 Uhr möglich. Auch hier greifen die FFP2-Maskenpflicht sowie die 3G-Regel als Zutrittsvoraussetzung.