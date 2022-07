Mit rund 5000 Mitarbeitern sind die Diakonissen Speyers größter Arbeitgeber. Sie betreiben Kliniken, Schulen, Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, alte Menschen und Menschen mit Behinderung. Die Personalgewinnung ist für sie eine Herausforderung. Ein Fahrzeug soll dabei helfen.

Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus als größte Einrichtung der Diakonissen schickt seit wenigen Tagen ein „Recruitingmobil“ auf Tour durch die Vorder- und Südpfalz. Motto: „Einsteigen – Aufsteigen“. Ein ausrangierter Rettungswagen sei zum rollenden Ausbildungscafé umgebaut worden, teilt das Unternehmen mit.

„Wir möchten mit den jungen Menschen persönlich ins Gespräch kommen“, wird Krankenhaus-Geschäftsführer Jonas Sewing zitiert. Das funktioniere in „analog einfach besser als in rein digitaler Form“. Von „sehr positiver Resonanz“ bei ersten Einsätzen auf Schulhöfen und Berufsmessen berichtet Michael Wendelken als Beauftragter für Personalgewinnung bei den Diakonissen Speyer, der nun mit dem Recruitingmobil unterwegs ist. Mit dem Mobil könne er etwa zur Stelle sein, wenn Schulleitungen zum Beispiel Interesse an der Vorstellung von Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in der Pflege, Geburtshilfe, medizinischen Assistenz und Physiotherapie anmelden, so Wendelken.

Kooperation mit Speyerer Firma

Der frühere Rettungswagen wurde in Zusammenarbeit mit der Speyerer Firma Ahorn Camp umgebaut: Der Innenbereich bietet nun Platz für eine Sitzecke mit Fernsehmonitor, auf dem Dach sorgt eine Solaranlage für Stromzufuhr für die Kaffeemaschine und die integrierte Kühlbox. An die ursprüngliche Funktion des Wagens – den Transport und die Versorgung von Notfallpatienten – erinnern laut Diakonissen trotz der Umbauten noch viele Elemente, die bewusst im Originalzustand erhalten blieben. Auf den Außenflächen werben vier Mitarbeiter des „Diak“ bildlich für ihren Job.

Als im Januar die Anfrage für den Umbau kam, sei man sofort begeistert gewesen von diesem Projekt, so Alexander Reichmann, Geschäftsführer der Ahorn Camp GmbH, bei der Übergabe. Die GmbH mit Sitz in der Franz-Kirrmeier-Straße ist auf den Vertrieb von Wohnmobilen spezialisiert. „Unser Werkstatt-Team hat innerhalb kurzer Zeit den Rückbau, die technische Umrüstung und den Innenausbau umgesetzt“, so Reichmann.

Kontakt

Buchungsanfragen: Telefon 06232 221352, E-Mail michael.wendelken@diakonissen.de