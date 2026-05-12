Die Fachschule für Sozialwesen der Diakonissen in Speyer ist vom Mainzer Ministerium für Bildung erstmals als BNE-Schule ausgezeichnet worden. Damit wird der Fachschule nach Mitteilung des Trägers bescheinigt, dass sie das Konzept „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“, das Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigen soll, fest in ihrem Unterricht und Schulleben verankert hat. „In den vergangenen zwei Jahren haben wir darauf hingearbeitet, unsere Unterrichtsgestaltung, unsere schulischen Abläufe und das Schulleben insgesamt auf Fragen der Nachhaltigkeit auszurichten“, erläutert Schulleiter Andreas Eitel. Beispiele dafür seien der nachhaltige Pausenverkauf, Energiebeauftragte in allen Klassen, nachhaltiges kreatives Gestalten sowie Projektarbeiten der Schüler zu Ernährung, Umweltbewusstsein oder Recycling.

Mit der Auszeichnung reiht sich die Fachschule für Sozialwesen in das Netzwerk von mittlerweile mehr als 100 BNE-Schulen aller Schularten in ganz Rheinland-Pfalz ein. Deren Zertifizierung wird vom Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz im Auftrag des Ministeriums für Bildung in einem dreistufigen Modell durchgeführt. Grundlage sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die seit 2020 im Paragraf 1 des Schulgesetzes Rheinland-Pfalz verortet sind.