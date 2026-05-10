Die Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe der Diakonissen Speyer, Claudia Völcker, ist in das Bundesjugendkuratorium berufen worden.

Völcker ist eine von 15 Sachverständigen in dem neuen Gremium, das im Auftrag von Bundesjugendministerin Karin Prien (CDU) in der laufenden Legislaturperiode die Bundesregierung zu Kinder- und Jugendpolitik berät. Völcker wurde zudem zur stellvertretenden Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Das Kuratorium widmet sich laut Diakonissen-Mitteilung grundsätzlichen Fragen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Themen der Kinder- und Jugendpolitik. Die Sachverständigen kommen aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung sowie Fachpraxis.

Völcker sei vom Ministerium angefragt worden, ob sie zur Verfügung stünde. Die Sozialpädagogin leitet seit 2020 die Kinder- und Jugendhilfe der Diakonissen und stand zuvor knapp 20 Jahre im Dienst der Stadt Speyer, zuletzt als Leiterin des Fachbereichs Familie, Senioren, Soziales, Bildung und Sport. „Das Gremium bringt viel Fachexpertise mit, deshalb wünsche ich mir natürlich, dass wir auf Bundesebene gehört werden“, wird Völcker zitiert. Isabelle Wien, Vorstandsvorsitzende der Diakonissen, spricht von einer Auszeichnung für Völckers Expertise „und ihren großartigen Einsatz in ihrem Fachgebiet“.