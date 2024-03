Die Geburtshilfeabteilungen in Krankenhäusern werden mit Fördermitteln unterstützt. Davon profitiert auch das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer.

Das „Diak“ in Speyer mit 3452 Geburten im Vorjahr ist zwar die größte Geburtsklinik in Rheinland-Pfalz. Bei den 5,8 Millionen Euro, die das Land auf Grundlage eines Bundesgesetzes 2024 zur Unterstützung der Kliniken verteilen darf, steht es aber nicht an erster Stelle. Es erhält 168.153 Euro. Höhere Summen gehen unter anderem an sieben Kliniken, die 110.000 Euro zusätzlich erhalten, weil sie eine besondere Versorgungsaufgabe leisten: Bei ihrem Wegfall hätten laut Gesundheitsministerium mehr als 950 Frauen zwischen 15 und 49 Jahren einen längeren Anfahrtsweg als 40 Minuten – und die flächendeckende Versorgung wäre gefährdet. Dazu zählen neben Pirmasens vor allem Standorte im Hunsrück und in der Eifel.

Abgesehen davon werden die 29 Krankenhäuser der Mitteilung zufolge nach einer „detaillierten Bewertungsmatrix, die auf die Gegebenheiten in Rheinland-Pfalz abgestimmt ist“, bedacht. Ziel sei die Förderung der geburtshilflichen Versorgung.

Training wird finanziert

Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus will das Geld für mehrere Zwecke einsetzen. Laut Sprecherin Susanne Liebold wird unter anderem das Trainingsprogramm im klinikeigenen Simulationskreißsaal finanziert. Hier könne an einem Simulator mit Audio-Video-Anlage die Hilfe bei Geburten und Komplikationen unter der Geburt „sehr realitätsnah geübt werden“. Von dem Geld solle zudem ein zusätzliches Ultraschallgerät für die Hebammen-Sprechstunde angeschafft und das Angebot der Sprechstunden ausgebaut werden.