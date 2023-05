Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach 26 Jahren als Pflegedirektorin am Diakonissenkrankenhaus war am Mittwoch der letzte Arbeitstag für Brigitte Schneider. Am Donnerstag haben Kollegen, Angehörige, Freunde und Weggefährten sie in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolge tritt Miriam Maier am 1. Juni an.

Brigitte Schneider gilt als echte Teamplayerin, die nicht im Mittelpunkt stehen will. Als Frau mit einem stets offenen Ohr, voller Leidenschaft für den Beruf, lösungsorientiert, gelassen, pragmatisch