Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Diakonissen mit mehreren tausend Mitarbeitern sind in Speyer nicht nur einer der größten Arbeitgeber, sondern auch einer der größten Bauherren. Jahrelang haben sie ihr Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus auf den neuesten Stand gebracht. Jetzt stehen mehrere Maßnahmen in dessen Umfeld an.

Der „Diakonissen-Campus“ ist schon lange in Planung. Details dazu haben sich in den vergangenen Jahren mehrfach geändert. Klar ist: An der Ecke Paul-Egell-/Rulandstraße