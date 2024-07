Die Diakonie in Rheinland-Pfalz will mit einem neuen Onlineportal Fachkräfte für die Kinder- und Jugendhilfe werben. Am 1. August werde das Portal „www.ja-zur-jugendhilfe.de“ freigeschaltet, teilte in Speyer das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz mit. Darauf böten die Träger der Kinder- und Jugendhilfe Arbeitgeberporträts und Stellenausschreibungen aus ganz Rheinland-Pfalz an. Das neue Portal richte sich an das Berufsfeld der sozialpädagogischen und erzieherischen Fachkräfte, solle aber auch Quereinsteiger ansprechen, sagte Pressesprecherin Yasemin Böhnke. Nach Auskunft des Instituts der deutschen Wirtschaft gebe es circa 26.500 offene Stellen in diesem Bereich. Die pfälzische Diakonie unterhält als Träger rund 70 Beratungsstellen, viele davon in der Jugendhilfe.