Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr sind im Speyerer Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Drillinge zur Welt gekommen. Lea, Marie und Henri erblickten nach Mitteilung des Krankenhauses am 8. Februar das Licht der Welt. Zweieinhalb Wochen nach ihrer Geburt können sie mit ihren Eltern den Heimweg nach Hockenheim antreten. „Es ist immer gut, wenn Drillinge lang im Mutterleib wachsen können wie in diesem Fall“, ordnet Oberärztin Silke Haag den Geburtstermin in der 33. Schwangerschaftswoche ein, bei dem Henri seinen Schwestern den Vortritt gelassen habe. Das Trio von Familie Gross kam mit Geburtsgewichten zwischen 1580 und 1825 Gramm zur Welt. „Mittlerweile wiegen alle rund 2200 Gramm und sind zwischen vier und sechs Zentimeter gewachsen“, freut sich die Medizinerin über die gute Entwicklung der Neugeborenen auf Station. Die Eltern Enikö und Sorin Gross dankten für die gute Versorgung in der Klinik und freuten sich über Windelgutscheine im Wert von 150 Euro, den das Krankenhaus für jeden Drilling bereithält. Das „Diak“ ist die geburtenstärkste Klinik in Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Jahr wurden 3305 Geburten begleitet, davon waren vier Drillingsgeburten.