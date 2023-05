Am Mittwoch, 3. Mai, um 18 Uhr lädt die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer zu einer Kreißsaalführung ein. Das geburtshilfliche Team informiert werdende Eltern vor Ort über Aspekte rund um die Geburt. Treffpunkt ist das Foyer des Krankenhauses. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung ist eine Premiere nach der Pandemiepause: „Wir freuen uns, dass wir mittwochabends im 14-tägigen Rhythmus im Rahmen unserer Kreißsaalführung werdenden Eltern wieder vor Ort im Krankenhaus Rede und Antwort stehen können“, betont Chefarzt Florian Schütz. Zwischenzeitlich war eine lange Zeit im Online-Format angesagt gewesen. Ansprechpartner am Mittwoch sind laut Diakonissen Funktionsoberärztin Verena Häffner und Caroline Münchbach, Projektleiterin an der größten Geburtshilfe im Bundesland. Online abrufbar ist die Führung bei www.diakonissen.de/kreisssaalfuehrung.