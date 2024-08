Die Geriatrie am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer hat das Qualitätssiegel des Bundesverbands Geriatrie erhalten.

Das Siegel bescheinigt laut Mitteilung des Krankenhauses dem geriatrischen Bereich unter Leitung von Chefärztin Dr. Diana Franke-Chowdhury, zu dem die akutgeriatrische Station und die angeschlossene Geriatrische Tagesklinik gehören, die fachspezifische Versorgung geriatrischer Patienten. Darunter sind Menschen zu verstehen, die unter körperlichen, geistigen, funktionellen und sozialen Beeinträchtigungen am Lebensende leiden.

Die Zertifizierung soll die erfolgreiche Umsetzung eines Versorgungskonzepts in regelmäßigen Abständen unabhängig überprüfen. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die anspruchsvolle Zertifizierung durch den Bundesverband Geriatrie erfolgreich gemeistert haben“, wird die Chefärztin in einer Mitteilung zitiert. „Die Auszeichnung bestärkt uns darin, unsere älteren Patientinnen und Patienten nach dem modernen multiprofessionellen Konzept zu versorgen, von dem wir überzeugt sind.“ In der Geriatrischen Tagesklinik und auf der geriatrischen Station werden die Patienten multidisziplinär betreut: Das heißt, dass Ärzte, Pflegepersonal, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden und andere Berufsgruppen eng zusammen arbeiten. Die Prüferin habe unter anderem die hohe Fachkompetenz des Teams herausgehoben, heißt es.