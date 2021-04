Um 11.25 Uhr am Freitag hat die kleine Liselotte im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus das Licht der Welt erblickt. Die 3300 Gramm schwere Speyererin ist das 1000. Kind, das in diesem Jahr im „Diak“ geboren wurde. Bei der Namensgebung hat das Heidelberger Schloss eine entscheidende Rolle gespielt.

Von Anne Lenhardt

Als Namensgeberin haben die deutsch-chinesisch-amerikanischen Eltern keine geringere als die 1652 in Heidelberg geborene Prinzessin Liselotte von der Pfalz ausgesucht. Die Schwägerin von König Ludwig XIV. von Frankreich, ist vor allem durch ihren Briefwechsel bekanntgeworden. Teils unverblümt schildert sie darin das französische Hofleben. Liselotte entstammt der calvinistischen Linie Pfalz-Simmern des Hauses Wittelsbach und war eine Enkelin des Pfälzer Kurfürsten Friedrich V.

In Heidelberg haben Mutter Jie Li und Vater Daniel Koss beide studiert. „Wir waren dort spazieren“, berichtet Vater Daniel. „Mit Blick aufs Schloss haben wir uns für diesen Namen entschieden“, erklärt Mutter Jie Li die Entscheidung für den Vornamen Liselotte. „Wir mögen es eben klassisch.“

Aus Duo ein Trio gemacht

Die Speyerer Liselotte Anruo – so der volle Name des 53 Zentimeter großen Mädchens – macht aus dem Kinder-Duo der Familie Koss nun ein Trio. Die Geschwister Anton Antong (6) und Renate Anrui (3) warten bereits zu Hause auf das neue Geschwisterchen.

Wie ihre Namensgeberein wird die kleine Liselotte Koss wohl auch ein international geprägtes Leben führen: Das deutsch-chinesisch-amerikanische Ehepaar, das in Kamerun heiratete, lebte bis vergangenen Frühling in Boston an der amerikanischen Ostküste, wo beide Dozenten an der Harvard University sind. Der Erstgeborene kam in den USA zur Welt, die dreijährige Renate in Taipeh. Vater Daniel stammt aus Speyer. „Wir haben jetzt hier ein Jahr ,Homeoffice“ mit der Familie im Dreigenerationenhaushalt gemacht“, berichtet er. „Mal sehen, wann wir zurück nach Boston können.“

Liselotte hat sich von Anfang an bestens in die Planungen der Familie eingefügt. „Kaum hatte ich mein drittes Buch fertig, eine Kulturgeschichte des chinesischen Films, kamen am Donnerstag die Wehen“, erzählt Mutter Jie. „Hier haben die Geburtshelfer viel Geduld, das war toll. So kam Liselotte am Freitag ganz natürlich zur Welt“, lobt Vater Daniel, der trotz Corona bei der Geburt dabei sein konnte.

Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer ist die größte Geburtsklinik in Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Jahr wurden dort insgesamt 3305 Geburten begleitet, so viele wie in keinem Jahr zuvor. Die 1000. Geburt in diesem Jahr liegt so früh wie noch nie.