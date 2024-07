Zwei bunte Stühle und auf Plakaten festgehaltene Gedanken sind zentrale Elemente der Feier zum zehnjährigen Bestehen der Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs Speyer-Abend-Aktiv am 3. August. Sie erklären vieles, was nur schwer in Worte zu fassen ist.

Die drei Worte „Sie haben Krebs“ verändern alles. Jede der Frauen, die in den vergangenen zehn Jahren zu den Treffen der Frauenselbsthilfegruppe Krebs Speyer-Abend-Aktiv