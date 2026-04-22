Speyer DHL nimmt neue Packstationen in Speyer und Römerberg in Betrieb

Werden von Kunden angesteuert: Packstationen.
Werden von Kunden angesteuert: Packstationen.

Die DHL-Gruppe hat nach eigener Mitteilung neue Packstationen in Speyer und Römerberg eröffnet. In Speyer umfasst die Station mit der Nummer 106 beim Aldi-Markt in der Tullastraße demnach 128 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten des bequemen Paketempfangs und -versands. Sie könne mit dem Smartphone bedient werden. Dasselbe gelte für die Station 156 beim Edeka-Markt in der Viehtriftstraße 110 in Römerberg-Heiligenstein, die zudem solarbetrieben sei. Dieser Automat umfasse 35 Fächer.

DHL betreibt bundesweit mehr als 17.000 Pack- und Poststationen, 12.400 Postfilialen und 10.000 DHL Paketshops. „Wir planen, unser Automatennetz bis 2030 auf rund 30.000 Automaten zu verdoppeln“, heißt es in der Mitteilung.

Mehr zum Thema
Speyer Römerberg ALDI DHL Alle Themen
x