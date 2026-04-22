Die DHL-Gruppe hat nach eigener Mitteilung neue Packstationen in Speyer und Römerberg eröffnet. In Speyer umfasst die Station mit der Nummer 106 beim Aldi-Markt in der Tullastraße demnach 128 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten des bequemen Paketempfangs und -versands. Sie könne mit dem Smartphone bedient werden. Dasselbe gelte für die Station 156 beim Edeka-Markt in der Viehtriftstraße 110 in Römerberg-Heiligenstein, die zudem solarbetrieben sei. Dieser Automat umfasse 35 Fächer.

DHL betreibt bundesweit mehr als 17.000 Pack- und Poststationen, 12.400 Postfilialen und 10.000 DHL Paketshops. „Wir planen, unser Automatennetz bis 2030 auf rund 30.000 Automaten zu verdoppeln“, heißt es in der Mitteilung.