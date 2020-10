Die Forderung nach einer eigenen Außenstelle des Gesundheitsamts für Speyer wird in der Domstadt immer lauter: Nun hat sich der DGB angeschlossen. „Der Stadtverband der örtlichen Gewerkschaften vertritt die Auffassung, dass für unsere Stadt wieder eine Außenstelle des Gesundheitsamts geschaffen werden sollte“, teilte DGB-Sprecher Axel Elfert mit.

Vor dem Deuschen Gewerkschaftsbund (DGB) hatte zunächst Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), dann der SPD-Fraktionsvorsitzende Walter Feiniler und zuletzt auch der Speyerer CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wagner dafür plädiert, die 1995 in das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen integrierte und damit auch räumlich dorthin verlegte Behörde als Außenstelle des Gesundheitsamtes wieder nach Speyer zurückzuverlegen. Unter anderem Kommunikationsprobleme und fehlende Nähe zu den Bürgern in einem zu großen Zuständigkeitsgebiet, das habe die Corona-Pandemie gezeigt, sprächen dafür, begründeten die bisherigen Fürsprecher eines „neuen“ Gesundheitsamtes Speyer.

Wachsende Anforderungen

Dem folgt auch der DGB Speyer. Nach der Spar- und Auslagerungswut der Politik und Behördenspitzen in der ersten Hälfte der 2000er Jahre stelle sich nun verstärkt die Frage nach der Notwendigkeit einer solchen Einrichtung für eine Stadt von über 50.000 Einwohnern und deren Umland. „Nicht nur die grassierende Corona-Pandemie ist ausschlaggebend, ebenso die wachsenden gesundheitlichen Anforderungen und Aufgaben, die vor Ort nicht alleine nur digital oder mit einem Transport zum nächsten Gesundheitsamt gelöst werden können“, argumentiert der Gewerkschaftssprecher. „Wir sehen eine Priorität darin, die verpflichtende Dienstleistung eines Gesundheitsamtes für die gesamte hiesige Bevölkerung vor Ort anzubieten“, so Elfert.

Eine Wiederbelebung des Gesundheitsamtes beinhalte natürlich neben Standortsuche die Forderung nach moderner medizinischer Technik und qualifiziertem Fachpersonal, das nicht „gerade an jeder Ecke zu finden“ sei. Der DGB-Stadtverband sieht eine dringende Notwendigkeit der gesundheitspoltischen Verantwortung den Menschen in Speyer und dem Umland gegenüber. Er kündigt an, diese Forderung an alle verantwortlichen Vertreter der Landespolitik im kommenden Landtagswahlkampf zu richten.