Beim 1. Kraftsportverein 1892 im Karlsruher Stadtteil Durlach startet der achtmalige deutsche Mannschaftsmeister und Titelverteidiger AV 03 Speyer am Samstag, 12. Oktober, in die Erstbundesliga-Saison 2024/25. Die Serie geht am 9. November nach der deutschen Einzelmeisterschaft am 25. und 26. Oktober in Obrigheim weiter.

Erster Heimkampf

Zum ersten Heimkampf tritt die Auswahl von AV-Abteilungsleiter Frank Hinderberger am Samstag, 9. November, gegen TB 03 Roding an. Die zweite Mannschaft hebt weiterhin in der Regionalliga Rheinland-Pfalz, deren neue Wettkampf-Termine noch nicht feststehen. Speyer II belegte zuletzt Platz drei von fünf Mannschaften.

Weitere Termine Bundesliga, Samstag, 23. November: beim Chemnitzer AC, Samstag, 14. Dezember: gegen SV Obrigheim, Samstag, 11. Januar: bei AC Mutterstadt, Samstag, 8. Februar: gegen Grünstadt, Samstag, 8. März: bei TSV Heinsheim, Samstag, 22. März: gegen SSV Samswegen.