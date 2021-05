Ein ganz besonderes Konzert des Sinfonieorchesters aber war der Stream für ARTE Concert (dort bis zum 29. Mai zu sehen) aus dem Speyerer Technik-Museum, wo in der Raumfahrthalle Musik und Technik eine Beziehung spezieller Art eingingen.

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ist in Speyer auf vielfache Weise präsent: Mit ihrem Musikfest zum Spielzeitausklang, bei Auftritten zu den Dommusiktagen oder in kleinen Gruppen in den Produktionen des Kinder- und Jugendtheaters oder auch – wie zuletzt – beim „Klingenden Klassenzimmer“ in Grundschulen.

Es bleibt zu hoffen, dass das Live-Stream-Konzert keine einmalige Sache war, sondern dass die Staatsphilharmonie bald wieder (und dann mit Publikum) im Technik-Museum und bevorzugt in der Raumfahrthalle spielt, vielleicht dann mit einem zu Buran, Sojus, den Modellen der ISS-Medule oder dem Mondgestein sehr gut passenden Stück, nämlich der sinfonischen Suite „Die Planeten“ von Gustav Holst.