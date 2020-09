Matthias Förster (64) ist künftiger Geschäftsführer der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Rheinland-Pfalz. Der Jurist und bisherige stellvertretende Geschäftsführer wurde am Freitag von der DRV-Vertreterversammlung auf Vorschlag des Vorstandes gewählt. Sein neues Amt wird Matthias Förster zum 1. November antreten. Er folgt auf Saskia Wollny, die von diesem Zeitpunkt an in die Geschäftsführung der DRV Baden-Württemberg wechselt. Das hat die DRV am Freitag mitgeteilt.