Rekordzahlen für das Jahr 2020 meldet das Paketzentrum Speyer der Deutschen Post: Mehr als 102 Millionen Pakete haben die Mitarbeiter dort demnach im vergangenen Jahr bearbeitet. „Das sind fast 21 Millionen Pakete mehr als im Jahr 2019. Allein kurz vor Weihnachten legten wir an unserem Spitzentag knapp über 530.000 Pakete um. Dies sind verglichen mit einem Tag vor Weihnachten 2019 über 34.000 Sendungen mehr“, wird Rudi Herz, Leiter des Paketzentrums, in einer Mitteilung der Deutschen Post zitiert. Normalerweise bearbeiten im Durchschnitt 430 Mitarbeiter 280.000 Sendungen am Tag. In den starken Wochen vor und nach Weihnachten wurden nach Angaben der Deutschen Post 600 Mitarbeiter eingesetzt, bei vielen wurde die Wochenarbeitszeit erhöht. Einen Grund für den starken Anstieg bei den Paketen sieht Herz im Corona-Lockdown und den dadurch vermehrten Online-Bestellungen.