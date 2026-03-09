Mit vielen Platzierungen für die Kämpferinnen aus dem Bundesligakader des JSV Speyer ist die deutsche Meisterschaft der Unter-21-Jährigen in Potsdam zu Ende gegangen. Jolina Reinhold (Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm) schaffte dabei wie im Vorjahr das Kunststück, bei der U18 und der U21 Gold zu gewinnen. Mia Manukyan setzte sich bis 78 Kilo durch. Elina Dilger holte hier Bronze. Rang fünf belegten Emily Chiara Plich (- 48) und Emma Listl (70). Zudem starteten Leona Dorofeev, Katharina Keltjens (beide - 48), Alesia Büttner (- 63).