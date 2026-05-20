Der Judo-Sportverein Speyer hat einen weiteren deutschen Meister: Temir Labazarov gewann bei den Titelkämpfen der Sportler mit geistiger Behinderung in Hannover.

Sein Vereinskollege Niklas Zwally holte die Silbermedaille. Labazarov gewann alle seine Duelle vor Ende der Kampfzeit durch Ippon mit Fußtechniken. In seinem dritten und schwersten Vergleich besiegte er den ehemaligen Weltmeister Victor Gdowczok vom JC Bushido Köln mit einer kleinen Innensichel.

„Ich habe ihm einfach gesagt, dass er gegen seinen Gegner gewinnen kann. Wenn Temir kämpfen will, ist er richtig gut. Wir haben uns riesig gefreut und waren stolz auf den frisch gebackenen deutschen Meister“, sagte ID-Judo-Trainer Jürgen Teutsch. Dafür hatte sich die lange Fahrt nach Hannover gelohnt.

Teutsch engagiert

120 Teilnehmer traten eingeteilt nach Gewicht, aber auch nach Beeinträchtigungen, an. Es gelten die gleichen Regeln wie in allen Judokämpfen mit einigen Ausnahmen: Armhebel, Würgegriffe und Selbstfalltechniken sind nicht erlaubt. International ausgeschrieben, starteten auch Kämpfer aus Belgien, den Niederlanden und Frankreich. Der JSV bietet seit fast 20 Jahren Judo für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung an. Teutsch übernahm die Gruppe vor vier Jahren, etablierte ein regelmäßiges ID-Kader-Training in Speyer, betreut seine Athleten auf nationalen wie internationalen Wettkämpfen.