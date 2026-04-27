Die unter-16-jährigen Mädchen von TuS Heiligenstein haben mit Platz acht ihr bislang bestes Ergebnis bei deutschen Meisterschaft belegt.

Für die Titelkämpfe in Wiesbaden fiel die Zielsetzung zunächst bescheiden aus. In der stark besetzten Vorrundengruppe mit den Nachwuchsteams SC Potsdam und NawaRo Straubing – beide für ihre exzellente Jugendarbeit bekannt – sollte zumindest zum Auftakt gegen USC Braunschweig ein Sieg her. Der Plan ging mit 25:19, 12:25, 15:11 auf.

Beflügelt von diesem Erfolg sorgte das Team gegen Straubing für eine Überraschung. Dank druckvoller Aufschläge dominierte Heiligenstein den ersten Satz 25:9. Im zweiten hielt der bayrische Vizemeister besser dagegen. Doch Heiligenstein gewann 26:24. Gegen den späteren Drittplatzierten Potsdam ging es damit um den Gruppensieg.

Heiligenstein legt los

Die Potsdamerinnen spielten etwas konzentrierter und konsequenter: 25:20, 25:15. Als Zweiter traf der TuS im Achtelfinale auf Ausrichter VC Wiesbaden. Die Neuauflage des Südwest-Finales entwickelte sich zu einem Krimi. Nach zunächst gutem Start mit komfortabler Sieben-Punkte Führung ließ Heiligenstein die Wiesbadenerinnen zur Mitte des Satzes aufkommen und geriet in Rückstand.

Beim Stand von 22:24 wehrte der TuS zwei Satzbälle ab und gewann den Durchgang noch mit 26:24. Wiesbaden konterte mit 25:14. Im Tiebreak führte Römerberg beim Seitenwechsel 8:4, wehrte beim 13:14 sowie 14:15 zwei Matchbälle ab und verwandelte seinen ersten zum 17:15. Am nächsten Morgen wartete im Viertelfinale der ungeschlagene Gruppensieger VT Hamburg.

TuS vergibt Satzbälle

Nach zwei unglücklich durch eigene Fehler vergebene Satzbälle ging der erste Abschnitt 31:29 an die Hanseatinnen, der zweite 25:12. Die Platzierungsspiele gegen USC Münster (19:25, 22:25) und BBSC Berlin (25:22, 22:25, 12:15) gingen ebenfalls verloren. Rang acht belegte das Team schon vor zwei Jahren als U14. Trainer Udo Walter sah aber eine deutliche Weiterentwicklung seitdem. Heiligenstein trat insbesondere auch am zweiten Turniertag viel selbstbewusster auf. 2018 erreichte die U16 einmal Position zehn unter Coach Erhard Rein.

Die U13 krönte das Wochenende mit dem Gewinn der Landesmeisterschaft. In Mendig besiegte sie TV Hechtsheim, VC Lahnstein und VBC Ludwigshafen jeweils 2:0, im Endspiel VC Mendig 2:1. Zum Südwestchampionat geht’s nun am 13. und 14. Juni nach Hessen.