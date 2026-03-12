Er springt und springt, Lothar Fischer von der TG Waldsee. Nun feiert er runden Geburtstag. Die Enkelin verrät, bei was er so richtig aufblüht.

Der bekannte Senioren-Leichtathlet Lothar Fischer von der TG Waldsee begeht am Sonntag seinen 90. Geburtstag. Im Gespräch mit unserer Zeitung betonte er einmal seine Lebensmaxime: „Leidenschaft, Enthusiasmus und Beharrlichkeit führten mich zu meinen vielen großen Erfolgen.“

Erst am letzten Wochenende machte er sich selbst bei den deutschen Hallen-Masters in Düsseldorf mit seinem ersten nationalen Meistertitel in der Altersklasse M90 ein persönliches Geburtstagsgeschenk. Fischer gewann den Titel im Weitsprung mit 2,82 Metern und packte knapp 30 Zentimeter Vorsprung auf den Zweiten.

Weltrekordler Fischer

Es hieße Eulen nach Athen zu tragen, um alle Erfolge des ehemaligen Landwirts aufzuzählen. 2022 belegte der Weit- und Dreispringer Rang zwei bei der Wahl zum Senioren-Leichtathleten des Jahres, alljährlich gekürt vom Fachblatt des DLV, „Leichtathletik“. Das Jahr 2022 bot für ihn den Höhepunkt mit dem Hallen-Weltrekord in Dreisprung von 7,78 m in der M85. Ein Jahr später sprang er im März in Mannheim 3,61 Meter weit und verbesserte den 18 Jahre alten Hallen-Weltrekord der Klasse M85 eines Finnen.

Lothar Fischer, ein Autodidakt, eignete sich sein Wissen größtenteils aus der Literatur an. Er trainiert im Winter regelmäßig in der Ludwigshafener Leichtathletikhalle. Hier trifft er sich auch mit einigen Seniorensportlern aus der Region, die ihm wertvolle Tipps geben. Zu den Wettkämpfen bilden sie dann oft Fahrgemeinschaften.

Senior dankbar

Im Sommer übt Fischer auf der Anlage der Turngesellschaft 1922 Waldsee zwischen dem Vereinsheim und der Rheinauenhalle. 2024 nahm der Senior Position zwei bei der Hallen-DM in Dortmund mit 3,30 m im Weitsprung ein. Bei der Freiluft-DM im bayrischen Erding holte er Gold im Dreisprung der M85 mit 6,89 m. Im Weitsprung brachte der TG-ler mit 3,18 m die deutsche Vizemeisterschaft nach Hause.

Bei seinen vielen Reisen zu den Senioren-Welt- und Europameisterschaften begleitete ihn lange seine Frau Renate und später nach ihrem Tod seine Tochter Petra. Beiden ist Lothar Fischer sehr dankbar für die tolle Unterstützung bei seinem zeitintensiven Hobby. Sehr stolz ist der runde Jubilar auf seine inzwischen fünf Urenkel. Seine Enkelin Jana verriet: „Wenn er mit ihnen zusammen ist, blüht er richtig auf.“