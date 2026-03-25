Die Masters des AV 03 Speyer sind zufrieden von der deutschen Meisterschaft in Riesa zurückgekehrt.

Für Marc Fechner gab’s zwar keine Medaille, dafür aber einen Sieg. Fechner plante, sich auf sich selbst zu fokussieren, die Gegner auszublenden. Das funktionierte bei den Titelkämpfen, bei denen in seiner Altersklasse M40 in der Kategorie bis 94 Kilogramm insgesamt 68 Athleten an den Start gingen.

Auch wenn Fechner die 100 Kilo im Reißen nicht umsetzte – 95 kg blieben stehen –, haderte der Speyerer nicht. Im Stoßen toppte er sein selbst gestecktes Ziel von 125 um ein zusätzliches Kilo. Das Zweikampfergebnis nach einem spannenden und knappen Wettkampf lautete schließlich 221, was Fechner den sechsten Platz einbrachte. Der sicherte ihm die Qualifikation für die Europameisterschaft der Masters in Belgien.

Spindler souverän

Souverän lieferte Christina Spindler in der Altersklasse W30 in der Gewichtsklasse bis 77 Kilo ab. Ohne Fehlversuche erreichte sie 72 Kilo im Reißen, 86 im Stoßen und gewann mit einem Zweikampfergebnis von 158. Der Vorsprung vor der Zweitplatzierten betrug fünf Kilo, auf die Dritte gar sieben. Sowohl Fechner als auch Spindler bestätigten die gute Vorbereitung durch die Trainer des AV 03. Linda Galm, ursprünglich für die Meisterschaft eingeplant, sagte ihren Auftritt verletzungsbedingt ab. Der Fokus liegt nun auf einem nachhaltigen Comeback.