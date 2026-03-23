Der AV 03 Speyer hat die Saison in der Vierer-Liga 200 Rheinhessen-Pfalz der Deutschen Classic-Union als Vierter beendet. Zum Abschluss unterlag Speyer Fortuna Rodalben chancenlos 3329:3534. Das Startpaar spielte zwar einen minimalen Vorsprung von zwölf Holz durch Rochus Ott (447), Günter Kisling (421) und Umberto Pompilio (859) heraus. Aber Reinhard Müller (815) und Pascal Schuch (787) kamen auf den für den AV schwer zu bespielenden Bahnen überhaupt nicht zurecht. Das beste Ergebnis des Tages erzielte Rodalbens Markus Noll (991). Am Ende gewannen die Domstädter acht von 14 Partien.