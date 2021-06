Die Anzahl der Schnelltests auf das Coronavirus ist in der vergangenen Woche in Speyer deutlich zurückgegangen. Laut Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach wurden in den mit der Stadt Speyer kooperierenden Schnellteststationen 9775 Nasenabstriche gemacht, zwei davon fielen positiv aus. In der vorangegangenen Woche waren es in den acht Teststationen noch 11.769 Schnelltests gewesen. Ein Grund für die rückläufigen Zahlen könnte sein, dass seit 2. Juni in Kommunen mit einer Inzidenz, die stabil unter 100 liegt, keine Testpflicht für die Außengastronomie gilt. Weitere Schnelltestzentren in Speyer sind in privater Hand. Ihre Ergebnisse werden nicht zentral gemeldet. Ein privates Testzentrum war vom zuständigen Landesamt geschlossen worden, weil es Zweifel an der Zuverlässigkeit des Betreibers gegeben hatte.

Beim Thema Maskenpflicht weist die Stadt darauf hin, dass sie auf dem Wochenmarkt noch immer gilt. Bei vergangenen Kontrollen hatten Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienst immer wieder Verstöße festgestellt. Wie berichtet, hat die Stadt Speyer ihre Allgemeinverfügung Ende Mai auslaufen lassen. Darin war die Maskenpflicht für die Innenstadt und den Berliner Platz geregelt, die seit Juni entfällt. Laut aktuell gültiger Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz gilt auf Wochenmärkten aber weiterhin die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen und mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten. Das gilt auch für vollständig geimpfte oder genesene Personen.