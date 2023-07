Die Anzahl der Gäste bei der „Mahlzeit“ hat sich seit Beginn des Jahres stark erhöht, an einigen Tagen sogar verdoppelt. Die evangelische Kirche als einer der Träger des Essensangebots für Bedürftige bittet deshalb um Sach- und Geldspenden. In der deutlich gestiegenen Anzahl der Gäste zeige sich die steigende Hilfsbedürftigkeit, bedingt durch die Energiekrise und die Inflation, heißt es in der Mitteilung. Die Erhöhung der Miet- und Lebenshaltungskosten bringe viele Menschen an ihre existenziellen Grenzen, besonders am Monatsende. Die „Mahlzeit“ ist ein Mittagessen für einen Euro im Martin-Luther-King-Haus neben der Gedächtniskirche. Alle Menschen in der „Armutsklemme“ seien dort willkommen, ein Nachweis über die eigene Bedürftigkeit sei nicht nötig.

Im Juli und August findet die „Mahlzeit“ an zwei Tagen in der Woche, nämlich am Dienstag und Freitag, statt. Essensausgabe ist jeweils von 11.30 bis 12.30 Uhr. Derzeit kostet ein Essen die Anbieter – Kirche, Diakonissen, IBF – fünf Euro, jeder Gast trägt einen Euro dazu bei. Wer selbst diesen einen Euro nicht zahlen kann, erhält auf Nachfrage einen Gutschein für ein kostenloses Essen.

Beratung vor Ort

Bei der „Mahlzeit“ weist eine Sozialberaterin auch auf weiterführende Hilfsangebote hin und kann bei der Antragstellung helfen. Auch die Anzahl der Hilfsanfragen hat sich laut evangelischer Kirche seit Januar deutlich erhöht. Da sich die „Mahlzeit“ über Spenden finanziert, freut sich das Team über jede finanzielle Unterstützung, aber auch über Sachspenden wie Kaffee, Saft oder Servietten. Spenden können auf das Konto des Protestantischen Verwaltungszweckverbands Speyer-Germersheim-Ludwigshafen überwiesen werden: IBAN: DE91 3506 0190 6810 0010 28, Stichwort: „Mahlzeit“, Name, Adresse (für die Spendenquittung).