In Speyer sollen künftig die Radfahrer automatisiert gezählt werden. Die Stadt hat sich zum „Forschungsprogramm Stadtverkehr“ des Bundes angemeldet, das dies ermöglichen soll, wenn der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag (17 Uhr, Uni) zustimmt. Verkehrs- und Bauausschuss haben das schon getan. Es geht darum, zehn Kreuzungen entlang der Nord-Süd-Hauptachse mit Detektoren auszustatten. Dann würden dort im Ampelbereich jeweils die nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer gezählt. Vor allem geht es dabei um Radfahrer. „Dies könnte dabei helfen, Schwachpunkte im vorhandenen Radfahrwegenetz zu bestimmen und die Neuverteilung im öffentlichen Raum zu initiieren“, so die Verwaltung. „Weiterentwicklung von Mobilitätsdaten“, heißt das aus Verkehrsplaner-Sicht.

Die zehn Kreuzungen, um die es geht, sind in der Landauer Straße die mit Paul-Egell- und Schützenstraße, in der Bahnhofstraße die mit dem Postplatz, der Unteren und Oberen Langgasse, dem Hirschgraben, der Prinz-Luitpold-Straße, das Rauschende Wasser sowie die Kreuzungen der Wormser Landstraße mit der Auestraße und der Waldseer Straße. Die Stadt rechnet mit Kosten von 272.000 Euro.