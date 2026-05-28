Ein 21-Jähriger hat in der Maximilianstraße ein Parfüm im Wert von rund 80 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei sprach ihn am Mittwoch gegen 17.20 Uhr vor dem Ladenbereich ein Detektiv an, der die Tat in der Parfümerie beobachtet hatte. Der Mann warf daraufhin seine Umhängetasche weg und wollte fliehen, wurde aber von zwei Detektiven und einem Passanten gestoppt. Die drei hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dabei verletzten sich nach aktuellem Stand die beiden Detektive und der 21-Jährige leicht; eine medizinische Behandlung war nicht nötig. Die Beamten brachten den Mann zur Dienststelle. Gegen ihn lief ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls; die Polizei prüft weitere Verfahren.