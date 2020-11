Räuberischer Diebstahl, Körperverletzung, Hausfriedensbruch - so lautet die Bilanz nach einem Besuch im Elektrofachmarkt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Ladendetektiv am Freitagmittag einen Mann dabei beobachtet, wie er ein Mobiltelefon eingesteckt hat und anschließend den Laden verlassen wollte. Der Detektiv versuchte den Mann zu hindern, worauf dieser sich mit Fäusten wehrte und versuchte sich loszureißen, wie die Beamten weiter mitteilen. Erfoglos. Als die hinzugerufene Streife den Mann überprüfte, stellte sich heraus, dass dieser bereits Hausverbot wegen Diebstahls in dem Geschäft hatte.