„Was man geschenkt bekommt, ist nichts wert“, heißt es. Biber Nils Nager hat diese Redensart noch nie verstanden. Er hat am Samstagmittag in der Maximilianstraße in Speyer wie viele weitere Fußgänger und Radfahrer Äpfel umsonst bekommen. Michael Engel vom Obsthof Engel in Böhl-Iggelheim und seine Familie haben die Früchte verteilt. Eine wertvolle Aktion, findet Nils.

„Apfel, Apfel!“: Schon kleine Kinder, in diesem Fall ein Junge von vielleicht drei Jahren im Kinderwagen, kennen und mögen das Kernobst. „Wir haben heute die Sorte Gala mitgebracht. Die ist sehr süß. Man kann sagen, es ist ein richtiger Kinderapfel“, erklärt Michael Engel dem RHEINPFALZ-Biber. Anfang August haben der Betriebsleiter, seine Frau, seine Kinder und Erntehelfer mit dem Pflücken der frühesten Sorten begonnen. „Das war ungefähr zehn Tage später als üblich. Die Erntemenge ist bisher durchschnittlich, die Qualität ist okay“, teilt er mit.

Dem Obstbauer geht es wie dessen Kollegen vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd darum, mit der Geschenkaktion auf den großen Wert von in der Region erzeugten Lebensmitteln aufmerksam zu machen. „Der Transport zum Kunden ist kurz, das spart Energie ein und schützt damit das Klima“, betont er. Zudem seien die Plantagen Lebensräume von Tieren wie Wildbienen.

Auch Selbstpflücken möglich

Wer möchte, der kann sich davon selbst ein Bild machen: beim „Selbstpflücken“ auf dem Obsthof in Böhl (www.obsthof-engel.de). Eine Leiter benötige man nicht, denn die Bäume seien nicht sehr hoch. Und im Hofladen kann man Obst wie Äpfel und Zwetschgen auch einfach kaufen. Aktionen wie in Speyer hatte der Bauern- und Winzerverband am Samstag in Mainz und Ingelheim veranstaltet.