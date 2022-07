Wenn es richtig heiß und trocken ist, leiden alle. Die Menschen sollten dann viel trinken. Bei Pflanzen ist das ganz ähnlich. Aus diesem Grund hat die Stadt Speyer am Mittwoch zum Gießen der Bäume am Straßenrand aufgerufen. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. „Die Bäume im Stadtgebiet sind die grüne Lunge Speyers, sie spenden Schatten und kühlen die Umgebung. Sie sind als natürliche Klimaanlagen überlebenswichtig für uns alle. Dabei gilt die Devise: Gießen Sie lieber seltener, aber dafür mengenmäßig mehr. So vergrößert sich die Chance, dass das Wasser tiefer einsinkt“, heißt es in einem Aufruf von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Um über seine Blätter Sauerstoff produzieren und damit das Klima zu verbessern, benötigt ein Baum Wasser, erklärt die Stadt. Bei jeder Wässerung nehme er mindestens 100 Liter auf. Bäume in der Stadt seien vor allem auf Unterstützung angewiesen, weil das meiste Regenwasser, sofern überhaupt vorhanden, über die versiegelten Flächen direkt in die Kanalisation abfließe.

30.000 Liter am Tag

Auch die Stadtgärtnerei ist im Einsatz und gieße Bäume, heißt es in der Mitteilung. Am wichtigsten seien für sie Jungbäume und – zweimal pro Woche – die großen Pflanzen in den Kübeln auf der Maximilianstraße. „An Spitzentagen rollen rund 30.000 Liter Wasser aus dem betriebseigenen Brunnen vom Hof“, so die Stadt. Zum Vergleich: Das sind fast 200 gefüllte Badewannen.