Seit einigen Tagen wird im Außenbereich des neuen Gerätehauses Nord der Speyerer Feuerwehr gearbeitet. Der Parkplatz und ein Radweg entstehen. Die Eröffnung des Gebäudes zieht sich jedoch hin.

Die Fertigstellung des auf 1,85 Millionen Euro geschätzten Projekts, das seit Mitte 2021 läuft, hatte zunächst Anfang März erfolgen sollen. Schon zuvor waren aber Lieferengpässe vermeldet und auf eine Inbetriebnahme im Juni oder Juni gehofft worden. Jetzt meldet die Stadt auf Anfrage, dass sie von einem Einweihungsfest Anfang Oktober ausgeht. Bestellungen hätten sich verzögert, weil der städtische Haushalt zunächst nicht genehmigt gewesen sei. Vorige Woche seien dann die Spinde ausgeschrieben worden; erwartete Lieferzeit: acht Wochen.

Das ist laut Stadt nicht das Einzige, was fehlt: „Eine Küche ist ausgeschrieben und soll schnellstmöglich bestellt werden, allerdings wäre ein Betriebsbeginn zunächst ohne Küche auch gangbar.“ Außerdem liefen letzte Arbeiten im Außenbereich an der Spaldinger Straße und an der Haustechnik. Wenn das Gerätehaus in Betrieb ist, soll es von Ehrenamtlichen der Feuerwehr genutzt werden. Es handelt sich aber um keine rund um die Uhr besetzte Feuerwache wie in der Industriestraße.