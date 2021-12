Die Speyerer Tafel hält an der geplanten Schließung eine knappe Woche vor Weihnachten fest. Das hat Roger Munding, Präsident des Kreisverbands Speyer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) als Träger, mitgeteilt. In den Vorjahren hatte es noch eine Ausgabe in der Festwoche gegeben. Diesmal kommen Freiwillige nicht zum Zug.

Gründe dafür, dass die letzte Ausgabe 2021 am heutigen 18. Dezember, stattfindet, sind laut Munding die notwendige Grundreinigung sowie Reparaturen in den Tafelräumen in der Seekatzstraße. Beides soll in der Schließzeit geschehen. Am Dienstag, 4. Januar, soll die Tafel wieder zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet werden. „Die Kunden sind einverstanden und bestens versorgt“, betont Munding. An den Ausgabetagen zuletzt sei „deutlich mehr Ware ausgegeben“ worden als üblich.

Die Gruppe Ehrenamtlicher, die sich nach internen Querelen zurückgezogen hatte, hatte dem DRK angeboten, die Versorgung der Tafelkunden vor den Feiertagen zu übernehmen. „Wir haben von der früheren Schließung der Tafel als in den Vorjahren aus der Zeitung erfahren und wollten helfen“, erklärt Gruppen-Sprecherin Nehir Tugan das schriftlich gemachte Angebot. Die Tafel könne auch nicht mehr öffnen, weil die Liefergeschäfte längst entsprechend informiert worden seien, sagt Munding dazu. „Wir sind enttäuscht über die Entscheidung“, kommentiert Tugan. „Gerne wären wir am Monatsende und vor zwei Festen für die Tafelkunden da gewesen.“