Derby trächtig startet die Qualifikation im Kreispokal Rhein-Mittelhaardt. Angesetzt fürs erste Pflichtspiel der neuen Saison sind am Mittwoch, 24. Juli (9.30 Uhr): FV Berghausen - TSV Lingenfeld, ASV Harthausen - FV Dudenhofen III, SG Limburgerhof - ASV Waldsee (alle A-Klasse), FV Hanhofen - FV Heiligenstein, TuRa Otterstadt - RW Speyer (alle B-Klasse), SV Weingarten - ASV Schwegenheim (beide C). Ein Freilos zog auch der ASV Speyer (B). Zur Vorrundenbesprechung aller drei unteren Ligen treffen sich die Vereine am Donnerstag, 11. Juli (18 Uhr), in Otterstadt.