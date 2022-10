Die Entscheidung ist gefallen: Der Wochenmarkt an Samstagen findet schon ab dieser Woche wieder regelmäßig auf dem Königsplatz statt. Darüber hat die Stadtverwaltung am Mittwoch auf Anfrage informiert. Rund zwei Jahre lang war er auf den Festplatz ausgelagert, um in der Pandemie größere Abstände einhalten zu können. Bei manchen Beschickern war das gut angekommen, weil sie den Platz besser anfahren konnten, bei anderen weniger. Die Stadt hatte deshalb im Sommer eine Bürgerumfrage gestartet, ein eindeutiges Ergebnis erhalten und reagiert.

Gut 65 Prozent der 1622 Teilnehmer haben demnach für den Traditionsstandort Königsplatz votiert, nur 25 Prozent für den Festplatz, jeweils zwischen vier und fünf Prozent für die ebenfalls vorgeschlagenen Alternativen auf der Maximilianstraße und neben dem Naturfreundehaus. Bei der Möglichkeit Vor- und Nachteile der einzelnen Standorte zu benennen, dominierten beim Königsplatz „tolles Ambiente“ und „Innenstadtlage“. 411 Teilnehmer hatten sich mit Fragebögen auf dem Wochenmarkt beteiligt, 1211 online. Die Neuerung bringt mit sich, dass der Königsplatz am Freitag ab 7 Uhr für Markierungsarbeiten gesperrt wird und am Samstag bis nach dem Markt um 15 Uhr nicht als Parkplatz genutzt werden kann.