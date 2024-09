Seit 40 Jahren gibt es in Speyer einen Weltladen. Er garantiert fair gehandelte Produkte. Die hinter dem Geschäft in der Korngasse 31 stehende Initiativgruppe Eine Welt Speyer hat zum Jubiläum einiges vorbereitet.

Die offizielle Jubiläumsveranstaltung findet am Freitag, 13. September, 19 Uhr, im Historischen Ratssaal statt. Es sind nur noch wenige Plätze frei, Interessenten werden gebeten, sich unter E-Mail info@weltladen-speyer.de anzumelden. Ans Mikrofon treten der Trägerverein, Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) sowie als Festredner Pirmin Spiegel, katholischer Priester aus dem Bistum Speyer, der bis Sommer das Hilfswerk Misereor geleitet hat. Er wird per Video zugeschaltet.

Danach folgen ein Konzert des Weltladen-Projektchors „Fairtont“ und ein Festempfang. Motto des Konzerts: „Our house is on fire“. Wer wegen der begrenzten Platzanzahl keine Möglichkeit hat, am ersten Termin im Rathaus zuzuhören, bekommt eine weitere Chance, wie Ingrid Blank aus dem Vorstand der Initiativgruppe berichtet: Ein Zusatztermin für das Konzert ist für Samstag, 23. November, 19 Uhr, im Gemeindehaus St. Jakobus in Schifferstadt angekündigt.

Gefeiert wird bis 2025

Damit sind die Anlässe zum Feiern für den Verein, der sich im Juni über den städtischen Ehrenamtspreis freuen durfte, noch nicht beendet. Auf dem Jubiläumsprogramm anlässlich des „40-Jährigen“ stehen weitere Termine bis ins kommende Jahr hinein. Sie stehen für den Stolz auf das Erreichte, sollen aber auch stets die immer noch mit vielen Problemen behaftete Thematik des fairen Handels auf die Agenda rücken und dazu beitragen, weitere Mitstreiter zu finden („einfach mit deinen Ideen einsteigen für eine bessere Welt“):

- Vorführung des eigens zum Jubiläum produzierten Films „Fairwegen“ über 40 Jahre Weltladen am Montag, 23. September, 19 Uhr, im Alten Stadtsaal. Danach Talkrunde „Brauchen wir noch Weltläden?“ mit Heinz-Peter Schneider, Frank Herrmann, Promise Kliebe und Moderatorin Marie-Luise Thomas.

- Vortrag und Lesung „Der Mächtigen Zähmung – warum Konzerne klare Spielregeln brauchen“ von Autor Frank Herrmann am Donnerstag, 27. März 2025, 19.30 Uhr, Friedrich-Spee-Haus.

- Faires Fest zum Weltladentag am Samstag, 10. Mai 2025, 19.30 Uhr, mit Büffet und Live-Musik.