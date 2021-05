Draußen in der Natur ist Sport doch irgendwie am schönsten. Vor allem, wenn das Wetter mitspielt. Deshalb hat Renate Behm, Turnabteilungsleiterin beim TSV Speyer, Übungen zusammengestellt, die man am sinnvollsten unter freiem Himmel macht – für Erwachsene, aber auch für Kinder.

In der Ruhe liegt die Kraft, mein Behm und startet gehend oder locker laufend, um die Muskeln zu erwärmen und den Körper langsam auf Touren zu bringen. „Das alles ohne Anstrengung“, wie sie einwirft. Dabei kann jeder für sich gehen – oder auch in Gruppen –, und nach zehn Minuten trifft man sich wieder am Ausgangspunkt.

Dann sucht sich jeder einen Baum und stellt sich mit dem Gesicht zum Stamm. Mit der rechten Hand dort festhalten, der Arm wird gestreckt. Das rechte Bein kreuzt hinter dem linken Bein. Der linke Arm wird lang nach links gestreckt. In dieser Haltung wird kurz innegehalten. Dann wird der linke Arm wird wieder zum Baum gedreht, und es geht zurück in die Ausgangshaltung. Nun folgt diese Übung für die andere Seite. Dieser Satz sollte mindestens achtmal wiederholt werden.

Katzenbuckel halten

Danach stellt man sich wieder mit dem Gesicht zum Baum. Aus dem Stand mit ausgestreckten Armen den Baumstamm berühren und dagegen drücken. Dabei den Kopf zwischen die Arme nehmen und den Rücken und das rechte Bein so weit strecken, bis Rücken und Bein eine Linie ergeben (Standwaage). Der Bauchnabel zieht nun nach innen. Wichtig ist, dass die Hüfte nicht geöffnet wird und die Beckenknochen parallel zum Boden zeigen. Einen kleinen Tipp hat Behm auch parat: „Gut ist es, die Zehenspitze nach innen zu ziehen, um die Hüfte zu justieren.“ Diese Position sollte 30 Sekunden gehalten werden.

Danach wird das Knie zur Brust gezogen und ein sogenannter „Katzenbuckel“ gemacht. Dabei wird der Rücken rund, den Bauchnabel währenddessen aktiv nach innen ziehen. Die Position einige Sekunden halten und dann wieder zurück zur Standwaage gehen. Das dann achtmal wiederholen, und dann das gleiche nochmals mit dem anderen Bein.

Wandsitz und Blättergreifen

Es folgt eine Übung für die Muskeln des hinteren Oberschenkels, des Gesäßes und der Schulter sowie denen der Körpermitte. Dazu schulterbreit mit dem Rücken an einen Baumstamm stellen und den Wandsitz einnehmen. Ober- und Unterschenkel bilden dabei einen Winkel von 90 Grad, der Rücken ist am Baumstamm. Die Kniegelenke sind über den Sprunggelenken und dürfen sich nicht über die Fußspitzen schieben oder nach innen fallen. Danach die Knie leicht nach außen drücken. Die Fußspitzen sind nach vorne ausgerichtet. Die Arme werden gestreckt, dann langsam auf Schulterhöhe geführt und wieder herabgesenkt. Dies mindestens 15-mal wiederholen und dann eine Pause von einer Minute machen, ehe ein weiterer Satz von 15 Wiederholungen dieser Übung, die man auch an jeder Wand machen kann, ansteht.

Für die nächste Übung ist ein Baum jedoch die erste Wahl. Trainiert werden beim „Blättergreifen“ die Beine, vor allem die Waden, und sie streckt den ganzen Körper. Unter den Ästen eines Baumes hüftbreit aufstellen. dann auf die Zehenspitzen stellen und mit langen Armen nach ganz oben greifen – einmal rechts und einmal links im Wechsel. Danach wieder auf die Fersen absenken und alles 15-mal wiederholen. Bei der letzten Wiederholung auf den Zehenspitzen halten und kleine federnde Bewegungen ausführen. Nach einer kurzen Pause 15-mal mit den Armen Schwung holen und aus dem Stand in die Blätter des Baumes hochspringen. Die weiche Landung erfolgt auf dem Vorderfuß.

DIE SERIE

In Zeiten des Coronavirus stellen wir in unregelmäßigen Abständen Fitnessübungen für zuhause vor.